È stata accolta dalla famiglia ritrovata, dal sindaco e dalla comunità una nuova cittadina italiana e fitalese.

Con l’aiuto del sindaco e dell’ufficio anagrafe del Comune di San Salvatore, la ragazza è riuscita a ricostruire la sua genealogia, ottenendo la cittadinanza italiana iure sanguinis.

Vittoria ha fortemente voluto conoscere la sua famiglia di origine, partendo dall’Argentina e visitando il piccolo paese.

Qui giunta, è stata accolta dalla sua famiglia di origine e ha, poi, fatto visita presso gli uffici comunali, dove sono stati consegnati i documenti di identità e la tessera elettorale.

Di seguito il messaggio che Victoria Billinghurst ha recapitato al sindaco:

Ciao sono Vittoria, sicuramente avrete già sentito parlare di me… Sono una ragazza Argentina, arrivata in paese per scoprire le sue origini.

Mi dispiace dirvi che non ho trovato quello che immaginavo ma, in realta…ho trovato tantissime cose in più: ho trovato l’accoglienza di tutti i fitalesi, ho trovato la gioia, la famiglia, gli amici, gli arancini, la granita….

Dal primo minuto che sono arrivata in paese mi avete fatto sentire a casa mia. Siete stati sempre a mia disposizione per tutto quello che mi poteva essere utile.

Per coloro che ancora non lo sanno farò un piccolo racconto. Il mio bisnonno, Amedeo Craxi’, è nato a San Salvatore di Fitalia nel 1885.

Quando aveva 18 anni nel 1903 è emigrato in Argentina e non facendo più ritorno in paese.

In Argentina si è sposato ha avuto dei figli e la mia nonna di 97 anni è la sua figlia più piccola. Poi ci sono io con la voglia di conoscere le mie radici.

Grazie al Sindaco Giuseppe Pizzolante per l’accoglienza e a Nino Prattella insieme a tutti i dipendenti dell’ufficio anagrafe che sono stati sempre a disposizione e mi hanno aiutato a ricostruire l’albero genealogico.

Alla fine siamo arrivata a Tina Musarra (o Tinuccia come la conoscete voi) figlia della Signora Lina, sorella di Amedeo ( il mio Bis nonno) che è risultata essere cugina della mia nonna Florencia.

Sono contentissima che ci siamo incontrati. Non vorrei più annoiarvi, allora mi fermo qua hahah .

Vi ringrazio veramente, mi avete riempito il cuore, questi giorni non saranno mai dimenticati. Sono appena partita e non vedo l’ora di tornare.

Per forza di cose saremo un po’ lontani, ma sempre vicini con il cuore. Abbraccio a tutti!