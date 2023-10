È arrivata fino a Cafon Street l’onda lunga dello spot di Esselunga, in cui una bimba con genitori separati compra una pesca assieme alla mamma e poi la regala al papà, dicendo che la manda la mamma.

E così Mimmo e Stellario, i due personaggi messinesi nati dal genio di Uollascomix e di Marcello Crispino, ripropongono a modo loro la pubblicità in una vignetta che ha fatto la sua comparsa sui profili social di Cafon Street.

“Senza conservanti e intelligenza artificiale”, si legge in alto nella vignetta. Jessica, la figlia di Mimmo, si presenta dal papà dicendogli “Papà, questa te la manda la mamma”, mostrando una pesca messinese, ma non il frutto che tutti conosciamo.

In mano tiene uno dei classici dolci pasticceria messinese che scatena la risposta di Mimmo: “Malanova!!! E haiu a moriri i fami??? C’avia dittu cincu peschi e cincu viennesi…”. A questo punto, l’altro figlio, Kevin, risponde: “Dice anche di masticarla e di non calartela sana come al solito”.