Si svolgerà questo sabato, a partire dalle 15.30, l’assemblea organizzata dalle amministrazioni comunali di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi e Basicò per discutere del piano di dimensionamento scolastico in corso di definizione e della paventata ipotesi di una soppressione dell’autonomia per l’Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini”.

L’iniziativa è la naturale conseguenza della mobilitazione che nel corso delle ultime settimane sta nascendo tra i genitori, i docenti, il personale scolastico ATA e tutta la cittadinanza dei quattro comuni che non vogliono vedersi strappare dal proprio territorio un’istituzione educativa così importante. La linea d’azione così come annunciato nelle scorse settimane dagli amministratori dei quattro comuni è unanime e chiara: l’Istituto comprensivo “Levi-Montalcini” deve continuare a essere autonomo in quanto presidio scolastico unico posto in area montana, come previsto dalle disposizioni regionali che prevedono precise tutele e garanzie per le scuole di montagna.

I sindaci Cinzia Marchello, Nino Todaro, Renato Di Blasi e Filippo Gullo, con i rispettivi assessori al ramo istruzione, Salvatore Pantano, Fabio Truglio, Rosalia Falsetti e Angela Giorgianni, hanno concordato questa comune linea di azione che nelle ultime settimane si è concretizzata con una lunga serie di confronti e incontri con tutte le autorità che si stanno occupando del dimensionamento scolastico. La posizione univoca dei sindaci nasce dalla convinzione del ruolo insostituibile assolto dall’istituto sul territorio dei quattro comuni. L’attuale configurazione dell’istituzione scolastica, scaturita in seguito al piano di dimensionamento del 2011/12, in questi anni ha dimostrato la propria effettiva efficacia garantendo servizi scolastici omogenei a tutte le realtà presenti in un territorio particolarmente articolato, caratterizzato anche da centri montani e con un bacino di utenza complessivo di più di 7.000 abitanti.

Secondo le quattro amministrazioni, la prospettiva paventata di un’eventuale soppressione dell’autonomia dell’Istituto comprensivo “R. Levi-Montalcini” e di un conseguente smembramento delle sue articolazioni, rappresenterebbe certamente una condizione di peggioramento dei servizi scolastici per i quattro comuni in questione situati nell’entroterra e a considerevole distanza dai centri costieri. La soppressione della Dirigenza scolastica così come della Segreteria, oltre a togliere efficienza al funzionamento dei vari plessi dislocati su un ampio territorio caratterizzato dalle distanze da plesso a plesso, significherebbe la perdita di posti di lavoro e l’insorgere di considerevoli disagi per il corpo docente e per le famiglie. In una fase storica in cui sarebbe necessario supportare e valorizzare la presenza dei servizi e delle istituzioni nei centri periferici e nei piccoli borghi situati in aree interne, paradossalmente persiste una linea, da parte delle istituzioni, tendente a ridurre e tagliare i servizi secondo logiche di razionalizzazione che non tengono conto dei bisogni delle comunità.

Per questo motivo i quattro comuni non intendono in alcun modo subire dall’alto eventuali decisioni che sarebbero contrarie alle necessità del territorio e andrebbero contro le stesse indicazioni date dalla Regione sulle procedure per il dimensionamento della rete scolastica. L’appuntamento quindi è per sabato 7 ottobre, alle 15.30, nei locali dello Spazio Giovani presso l’Istituto comprensivo a S. Piero Patti.