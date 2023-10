Chiesta la conferma della condanna a 18 anni di carcere più altri tre in misura di sicurezza dal procuratore generale della Corte di assise d’appello di Catania, Andrea Ursino, nei confronti di Daniela Nicotra, 36 anni, condannata a giugno in primo grado per l’omicidio della giovane messinese Ylenia Bonavera, morta in ospedale dopo una coltellata fatale nel dicembre del 2020.

A sostegno della richiesta, sono state mandate in onda in aula, anche a rallentatore, le immagini dell’accoltellamento immortalate da un telefono cellulare. Nel filmato si vede il momento in cui la Nicotra accoltella Ilenia e la ragazza si porta la mano nel punto d’ingresso della coltellata e poi cade per terra. La difesa di Daniela Nicotra, affidata all’avvocato Giuseppe Lipera, sostiene invece che il delitto sia avvenuto per legittima difesa e non sia quindi da qualificarsi come omicidio volontario.

L’udienza è stata rinviata al 23 ottobre per la discussione della difesa e camera di consiglio.