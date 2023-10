Il Consiglio Comunale di San Marco d’Alunzio, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha approvato due variazioni al Bilancio di previsione finanziario triennale 2023/2025, con 6 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario.

La prima variazione di Bilancio si riferisce alla competenza 2023 e crea anche un aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025; la modifica riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili comunali, con riferimento alla rete idrica e fognante, e ha un importo di 25.000 euro. Invece la seconda modifica al Bilancio di previsione è una variazione d’urgenza e si basa sulla ratifica di una Deliberazione di Giunta Comunale, datata 28 Agosto 2023.

Il civico consesso aluntino, riguardo alle variazioni al Bilancio triennale, ha poi applicato l’avanzo di amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell’esercizio 2022 e con una definizione agevolata, riferita alla Rottamazione quater dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate. L’avanzo di amministrazione ammonta a 69.759,31 euro (67.436,78 euro più gli interessi) da pagare in 18 rate, con la somma di 15.000 euro da utilizzare per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. La proposta in oggetto è stata attuata con i 6 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza presenti, 2 astenuti e 1 voto contrario, e l’argomento all’ordine del giorno rispetta gli equilibri di Bilancio. Su questo punto si è espresso il Sindaco Filippo Miracula, il quale ha sottolineato la responsabilità dimostrata dalla maggioranza su questa proposta, che si riferisce ad alcune criticità negli uffici comunali di alcuni anni fa.

Infine il Consiglio Comunale ha applicato una variante urbanistica nei lavori di completamento della Strada di collegamento dell’abitato di Alcara Li Fusi con la S.S. 113 (via di fuga). Questa arteria stradale coinvolge i Comuni di San Marco d’Alunzio, Alcara Li Fusi (Comune capofila), Torrenova (ente di co-progettazione) e Militello Rosmarino; questi Comuni hanno sottoscritto un protocollo d’intesa e l’ente di Alcara Li Fusi ha approvato la progettazione definitiva, che prevede degli interventi nel territorio comunale di Militello Rosmarino con una variante. L’argomento in questione è stato accettato all’unanimità, da tutti e 9 i Consiglieri Comunali presenti sui 10 componenti effettivi.