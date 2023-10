Un violento incidente stradale si è verificato a San Pier Marina, frazione di San Pier Niceto, lungo la via Nazionale.

Un’auto, una Toyota Yaris, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il muretto e la ringhiera di protezione precipitando dalla strada principale in un piccolo vialetto privato sottostante. Non si conoscono le cause del sinistro e spetterà adesso ai Carabinieri, accorsi sul posto, ricostruire l’esatta dinamica.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale di San Pier Niceto. Per la conducente del mezzo si sono rese necessarie le cure dei Sanitari del 118, anche se le sue condizioni, da quanto si apprende, pare non siano gravi.