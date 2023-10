Una cerimonia semplice ma pienamente vissuta, la comunità di Pettineo ha riscoperto la paternità di Dio che fa sentire tutti fratelli e sorelle attraverso la lezione del poverello d’Assisi.

È forte e radicata la devozione a San Francesco d’Assisi tra i residenti, continua nei gesti e negli occhi dei tanti giovani che si sono radunati attorno alla convento dei cappuccini per vivere la santa messa presieduta dal vescovo di Patti, Guglielmo Giombanco a contatto con il Creato.

“Il Santo poverello di Assisi propone un messaggio universale di fraternità – dice il vescovo di Patti – e un messaggio di pace e di speranza e un grande coinvolgimento alla persona di Cristo che ha affascinato la vita e il cuore di Francesco. San Francesco lo ha seguito mettendo in pratica il Vangelo – conclude Giombanco – divenendo Vangelo vivente. La testimonianza più bella che ciascuno di noi può esprimere, impegnarsi a vivere il Vangelo”.

Momento centrale l’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva da parte del sindaco Domenico Ruffino e poi San Francesco che attraversa le vie del paese in lungo e silenzioso corteo processionale. Dalla piccola comunità di Pettineo riflessione, preghiera per la pace nel mondo mentre si progetta la prossima occasione per camminare uniti, il viaggio ad Assisi del 2024 quando sarà proprio la Sicilia a donare l’olio della lampada dei comuni d’Italia.

“La festa di San Francesco è stata preparata attraverso un novenario che abbiamo vissuto nella Chiesa del Convento a partire dal 25 settembre – afferma il parroco don Giuseppe Capizzi. Ogni giorno è stato dedicato a una particolare categoria di persone, dai gruppi ecclesiali alle associazioni presenti nella nostra comunità. È stata un’occasione per poterci ritrovare e per cercare sempre di impegnarci affinché si possa edificare sempre di più il Regno di Dio in mezzo agli uomini”- conclude padre Capizzi.

“Noi come Terzo ordine francescano secolare – dice Lia Barberi, ministro dell’ordine francescano secolare di Pettineo – curiamo molto l’aspetto non individualistico ma di fraternità. Dobbiamo riscoprire l’essenza della vita e il rispetto della natura” – conclude Lia Barberi.