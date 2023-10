Un pizzino ritrovato in casa di un esponente della criminalità organizzata ennese ha permesso di fare luce su un caso di lupara bianca avvenuto nel lontano 1992.

Sul pezzo di carta, rinvenuto nel corso di un’inchiesta antimafia, sono state trovate informazioni riconducibili alla scomparsa di Franco Zanerolli del quale non si ebbero più notizie dall’1 agosto 1992. Ma soprattutto al presunto mandante del suo omicidio, indicato in Pietro Balsamo, già condannato per reati associativi di stampo mafioso, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo un primo rigetto della misura da parte del Gip, impugnato dalla Procura e confermato da Riesame e Cassazione.

Zanerolli era scomparso dal luogo di lavoro in una zona della campagne di Piazza Armerina. La sua auto era stata trovata con le chiavi inserite. Nella casetta rurale del vivaio fu rinvenuto un fumetto di Diabolik capovolto, come se la lettura fosse stata momentaneamente interrotta. Nessun segno di colluttazione, tanto che gli inquirenti ipotizzarono che si fosse allontanato con qualcuno che conosceva.