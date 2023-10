Il corteo di Fridays For Future Messina avrà come punto di raccoglimento e partenza Piazza Antonello, proseguirà per Corso Cavour, via T. Cannizzaro, via C. Battisti, via Garibaldi e terminerà in Piazza Unione Europea. Il movimento locale invita tutti gli studenti, lavoratori, sindacati e associazioni ad una partecipazione viva e attiva.

Lo slogan dello sciopero è Resistenza Climatica, con il quale si sintetizza l’intento di combattere e resistere l’immobilismo di governi e cittadini nei confronti della più grande crisi globale, che colpisce senza nessuna distinzione ogni parte della Terra e suo abitante.

Come afferma Ester Barel, di Fridays for Future Milano: “Continuiamo a resistere, non lasciamoci immobilizzare dall’eco-ansia ma combattiamola definitivamente attraverso l’attivismo! Lottiamo insieme e costruiamo comunità resilienti e sostenibili. È il momento di esserci fisicamente, perché la resistenza è un atto fisico, che non si fa stando in casa, ma manifestando insieme nelle piazze e proponendo alternative concrete per tutti e tutte.”