La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia ha definito l’organico delle squadre partecipanti alla Coppa Sicilia, competizione riservata alle compagini di Prima Categoria, e alla Coppa Trinacria, che riguarda le formazioni di Seconda Categoria.

Prenderanno parte alla Coppa Sicilia 48 formazioni, i cui accoppiamenti del primo turno saranno comunicati in seguito dalla Lega. Nel messinese vengono coinvolte 21 formazioni, tra cui: Nasitana (nella foto il match dell’ultima giornata di Campionato contro il Gangi), Orlandina, Sinagra e Comprensorio del Tindari (inserite nel Girone B), ORSA Promosport, Monforte San Giorgio, Torregrotta, Rodì Milici, Riviera Nord, Nuova Peloro, Folgore Milazzo, Stefano Catania, Lipari, Real Gescal, Pro Falcone, Città di Villafranca (formazioni che fanno parte del Girone C). Infine ci saranno 5 squadre del Girone D di Prima Categoria e si tratta di: Real Rocchenere, Città di Santa Teresa, Real Itala Franco Zagami, Giardini Naxos e Calcio Furci.

Invece parteciperanno alla Coppa Trinacria 21 squadre di Seconda Categoria, di cui 6 compagini della Provincia di Messina. Giocheranno nella competizione 3 formazioni del Girone C e altrettante del Girone D; a rappresentare il raggruppamento C saranno Ficarra, Don Peppino Cutropia e Provinciale, mentre per il D ci sono Città di Francavilla, Nike 2022 e Roccalumera Calcio.