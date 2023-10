Fra spiritualità e socialità, Scala di Patti in festa per la “Solennità di Maria Santissima del Rosario”.

La frazione confinante con il Tindari si prepara ad accogliere un fine settimana di celebrazioni. Sabato 7 ottobre si comincerà alle ore 18 con la Santa Messa, seguita da una suggestiva rappresentazione del coro polifonico “La settima nota”. Dalle 20.30 spazio alle tradizioni popolari con il torneo di calcio balilla, il gioco “du uzzu, delle pentolacce e indovina il peso. Chiusura in dolcezza con la degustazione del cannolo siciliano.

La domenica seguente, in festa alle 15.30 con la banda musicale “Silvio Grillo” per le vie del paese. Alle 16.30 Santa Messa. Alle 17.30 processione del simulacro di Maria Santissima del Rosario. Dalle 21.30 spettacolo con la Decolores Band e chiusura con i giochi pirotecnici. In concomitanza con i festeggiamenti di domenica “Festa dell’amicizia – Passeggiata autunnale in Vespa” a cura del “Vespa club” di Barcellona P.G., con esposizione dei mezzi, dalle 13, nel centro della frazione di Scala di Patti.