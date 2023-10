Rometta – Rometta comune virtuoso. A dirlo sono i numeri. Innanzitutto il comune guidato dal Sindaco Nicola Merlino ha ricevuto una premialità per il conferimento della raccolta differenziata.

Per l’anno 2021 Rometta, piazzandosi al terzo posto in Sicilia fra tutti i comuni siciliani con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ha ottenuto la premialità di € 7.422,94. La percentuale di differenziata raggiunta è una cifra altissima, pari all’87,3%.

Oltretutto, con decreto n. 191 del 13 settembre 2023 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente è stato concesso al comune di Rometta il contributo di € 45.000,00 per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), che, come è noto, prenderà il posto del piano regolatore generale.

Tanti i progetti in cantiere nella cittadina della costa tirrenica. Si lavora senza far rumore, ma con efficacia, per offrire servizi sempre migliori. “Stiamo molto lavorando per trasferire, per il prossimo anno, i ragazzi della scuola di Rometta Marea, elementare e materna, visto che a novembre inizieranno i lavori per la realizzazione della scuola materna nel complesso scolastico vicino alla delegazione municipale. Lì verrà realizzato un plesso scolastico straordinario, capace di accompagnare gli studenti dai primissimi anni di vita alla conclusione della scuola secondaria di primo grado. Una struttura sicura, dotata di tutti i servizi necessari e all’avanguardia.”

Notizia di questi giorni inoltre la premialità € 20.932,03 raggiunta in quanto Rometta ha approvato in modo tempestivo i bilanci di previsione. “Tra i pochi comuni siciliani (solo 19 su 391) che nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) hanno approvato i propri bilanci nei termini di legge, vi è, come ormai è consuetudine, il comune di Rometta. Un milione di euro ripartiti ai comuni, proporzionalmente alla popolazione. Per quanto ci riguarda € 20. 932,03” ha commentato Merlino. Traguardo raggiunto ache dal Comune di Santa Lucia del Mela che ha approvato nelle tempistiche previste il bilancio. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco On. Matteo Sciotto, che ha precisato come il lavoro costante e puntuale, effettuato nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge, ripaghi sempre.

Il Sindaco di Rometta Nicola Merlino ha poi espresso qualche disappunto: “Mi preme, infatti, evidenziare che fra i 19 comuni siciliani vi sono anche i comuni che hanno approvato i bilanci nei termini assegnati “ivi comprese le eventuali proroghe disposte”, e, quindi, dopo aver agito in esercizio provvisorio per 9 o addirittura dieci mesi dell’esercizio di riferimento. (Sic!) Comuni obiettivamente…non molto virtuosi! Mentre il comune di Rometta, insieme forse ad altri solo due comuni siciliani, ha sempre approvato i bilanci di previsioni nel mese di dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario cui si riferisce il relativo bilancio. Non mi sembra assolutamente equa pertanto la norma e la distribuzione delle risorse economiche che ne è conseguita, e mi sembra doveroso contestarla con grande veemenza. Avrebbe quantomeno dovuto essere effettuato un duplice riparto: a) comuni che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente; b) comuni che hanno approvato il bilancio di previsione nei termini previsti dalle tante proroghe assegnate; c) con la conseguente differenziazione delle risorse da attribuire.”