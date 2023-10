La Polizia Ferroviaria della Sicilia rinnova il suo parco auto con l’assegnazione di sei nuovi carrellini elettrici destinati ai controlli all’interno delle stazioni centrali di Catania, Messina e Palermo.

I mezzi consentiranno agli agenti di muoversi più celermente negli scali di competenza, assicurando un controllo più assiduo e capillare dei punti nevralgici delle stazioni.

I carrellini sono tutti 4 posti, con la possibilità di ribaltare la seduta posteriore trasformandola in un piano di carico molto utile per l’eventuale trasporto di materiale sequestrato durante i controlli; sono inoltre dotati di interfono per richiamare l’attenzione degli utenti, nonché di diversi allarmi acustici per gestire differenti tipi di emergenze.

Prima del loro utilizzo, tutti gli agenti in servizio nelle stazioni di Palermo, Catania e Messina sono stati formati alla guida dei veicoli con corsi organizzati in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana.

A Messina Fra’ Giuseppe dei Frati Minori, responsabile della cappella della locale stazione, ha voluto benedire i mezzi che saranno da supporto al lavoro degli agenti nei controlli nelle locali stazioni centrale e marittima. Il frate è da sempre vicino agli emarginati che orbitano in zona stazione e profondamente legato agli agenti della Polfer per il supporto umano, e talvolta anche materiale, che i poliziotti danno alla cittadinanza che si rivolge loro per chiedere aiuto.