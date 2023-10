“Grandezza e progresso” morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratti gli animali (Mahatma Gandhi).

Rifacendosi a questa bellissima citazione del grande Mahatma Gandhi, tutte le insegnanti dell’ Istituto Comprensivo Enzo Drago plesso principe di Piemonte, il 4 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale degli Animali hanno coinvolto i loro alunni in numerose attività. I bambini hanno ricevuto la visita inaspettata di tre simpaticissime tartarughe, Penelope, Calipso e Nausica arrivate dalla bella Taormina dove vivono con la maestra Lucia Russotti. In braccio alla sua mamma Franca Ammendolia anche la cagnolina Lara si è fatta conoscere e accarezzare dai bambini. Presenti anche tanti allegri pesciolini.

Ogni sezione ha sensibilizzato i bambini sull’importanza di prendersi cura, rispettare e amare gli animali, poiché educare i pargoli al rispetto per gli animali significa renderli degli adulti empatici e sensibili. Ogni sezione ha realizzato una collana colorata dai bambini. A tal proposito le insegnanti Katia Gussio, Paola Arria, Enza Schepis ed Enza Palmieri, hanno invitato i bambini a portare a scuola una foto scattata insieme al proprio animale domestico, di cui hanno dovuto descriverne caratteristiche e qualità. In seguito hanno ascoltato e ripetuto una poesia dal titolo “Amici animali” che parla di animali in via d’estinzione, hanno realizzato un disegno che rappresentava questi animali e ne hanno simulato le andature attraverso un’attività di educazione motoria. Infine per la gioia di tutti i bambini, le maestre hanno regalato ad ognuno di loro un pesciolino da portare a casa, con l’impegno di prendersene cura.