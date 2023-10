Arriva una buon notizia per tutti gli abitanti di San Salvatore di Fitalia e per chi transita nel borgo della Valle del Fitalia: il distributore di benzina riaprirà i battenti.

Grazie ad un nuovo gestore, ditta “Roberto Cariola” il centro montano avrà nuovamente il punto di rifornimento che eviterà ai cittadini di doversi spostare quotidianamente dal territorio.

Intanto sono iniziati ieri i lavori di ammodernamento.

Nelle prossime settimane verranno espletate tutte le procedure, alcune delle quali coinvolgeranno il comune, e verranno presentate agli organi competenti le richieste per le autorizzazioni, ricevute le quali il distributore potrà ufficialmente iniziare la propria attività.

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione ed il nuovo gestore verrà predisposta anche una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici.

Uno strumento molto importante in questi anni in cui la transizione energetica sta giocando un ruolo fondamentale.

“Esprimo a tal proposito grande soddisfazione, in quanto fin dall’insediamento ci siamo attivati come interlocutori per la risoluzione della problematica” ha dichiarato un soddisfatto Sindaco Giuseppe Pizzolante.