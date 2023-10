Sono partiti i lavori per il rifacimento del lungofiume Umberto Corica e della villetta adiacente il Municipio a Sinagra.

Alla presenza del Sindaco Nino Musca, del Vicesindaco Guglielmo Lacava, dell’Assessore ai lavori pubblici Marzia Mancuso, del Presidente del Consiglio Michele Orifici, del Direttore dei lavori Arch. Paolo Recupero, del geometra Maria Mola per l’Ufficio tecnico è stato verificato il procedere dei lavori già avviati dalle ditte Piazza Leone e A.T.I.C & P. SRL.

Ieri mattina, inoltre, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare dei sopralluoghi sui cantieri in corso d’opera sul territorio comunale e, dopo aver sottoscritto una convenzione con l’E.S.A. (Ente Sviluppo Agricolo), si è dato il là alla pulizia del verde pubblico in diverse zone di Sinagra e così si procederà ancora per le settimane a seguire.