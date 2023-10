Il consigliere comunale Massimo Bagli ha informato la presidenza del consiglio comunale di aver deciso di far rientro nel gruppo consiliare denominato “Innamorato della mia città”, lista nella quale era stato eletto

in occasione delle ultime elezioni Amministrative dell’ottobre 2020.

“La precedente decisione di uscire dal Gruppo, per confluire nel Misto – scrive il consigliere – era stata assunta, con sofferenza, a causa degli insanabili contrasti insorti con alcuni componenti del Gruppo stesso in

merito alla linea politica da seguire, oltre che da spiacevoli situazioni conflittuali emerse con gli stessi anche durante le sedute dell’aula. Ad oggi, detti componenti risultano confluiti in altro Gruppo consiliare, non sussistendo più, pertanto, quelle ragioni ostative che avevano imposto allo scrivente la necessità di fuoruscire dal Gruppo “Innamorato della mia città”.