Anche quest’anno, nel decimo anniversario del naufragio di Lampedusa, si è svolto al Molo Marullo di Milazzo un momento di preghiera per ricordare tutte le vittime dell’immigrazione.

Da quel 3 ottobre ad oggi oltre 24.000 rifugiati e migranti sono morti o risultano dispersi nel mar Mediterraneo. La Chiesa locale, con il supporto della Capitaneria di Porto di Milazzo e l’Autorità del Sistema Portuale dello Stretto e in collaborazione con un gruppo di sigle del volontariato milazzese, ha voluto ricordare il triste evento per promuovere la riflessione e l’impegno delle istituzioni, affinché le persone in fuga da guerre, violenze e persecuzioni possano arrivare in un luogo sicuro senza dover rischiare la vita in viaggi pericolosi.

Dopo il saluto iniziale ai partecipanti e alle istituzioni presenti, è stato letto il messaggio di papa Francesco per la 109a Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: «Liberi di scegliere se migrare o restare». Il titolo richiama la campagna lanciata nel 2017 dalla Conferenza episcopale italiana, con cui si promuoveva l’avvio di decine di progetti in 131 Paesi. Lo slogan porta a riflettere sulla necessità di creare le condizioni perché chi è costretto ad abbandonare la propria terra possa decidere di rimanerci, come ha ribadito con forza papa Bergoglio nelle scorse settimane a Marsiglia per i «Rencontres Méditerranéennes».

Al termine della preghiera, tre ragazzi (due appartenenti alla struttura di accoglienza minori Domus Mariae del villaggio Grazia) hanno gettato in mare tre mazzi di fiori, a simboleggiare tutte e tre i continenti che si affacciano sul Mediterraneo. Il gesto è stato accompagnato dalla melodia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven (composta nel 1823), l’inno alla gioia, che rappresenta anche l’inno dell’Unione Europea, con l’augurio che il Vecchio Continente possa trovare soluzioni convincenti e condivise per accogliere e integrare quanti cercano un futuro migliore.