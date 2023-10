Condizioni di cielo stabile e soleggiato ovunque anche nella giornata di oggi.

Le temperature continueranno a essere sopra la media per l’intera giornata. I venti spireranno deboli dai quadranti nord orientali, in attenuazione e in rotazione a orientali.

Per quanto riguarda i mari, basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

