È stato trovato vivo sulla battigia, molto più’ a nord rispetto al punto di immersione il sub 29enne di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di oggi nel mare antistante Sant’Alessio Siculo.

Probabilmente trascinato dalle correnti il sommozzatore non ha potuto che farsi trasportare fin quando è riuscito a raggiungere la riva. L’allarme era scattato la mattina quando una segnalazione era arrivata alla sala operativa della capitaneria di porto. Veniva indicato che un sub di 29 anni non era più riemerso durante un’immersione insieme ad altri due sommozzatori.

Hanno provato a cercarlo, quando si sono resi conto che non riuscivano ad individuare dove fosse finito hanno chiamato la Capitaneria di Porto. Sul posto sono arrivate l’unità di soccorso CP 852 ed il battello veloce GC A82. Contemporaneamente veniva Inviata in zona una pattuglia terrestre e richiesto l’intervento del gruppo speciale subacqueo della guardia costiera per le ricerche del caso. Due ore dopo il disperso è stato individuato sulla spiaggia, in un punto molto distante dal punto di immersione.