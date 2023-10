Il Comune di Galati Mamertino ha ottenuto dall’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali la cifra di 5.431,73 euro come premialità, riferita all’annualità 2021, per la percentuale raggiunta di 68,05% nella raccolta differenziata dei rifiuti.

La somma ricevuta rientra nell’ambito dei trasferimenti regionali per l’anno 2022, che vengono concessi ai Comuni che, nell’anno 2021, hanno raggiunto la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’Amministrazione Comunale ha comunicato con grande soddisfazione il risultato raggiunto e, facendo un plauso e un ringraziamento a tutti i cittadini, invita tutti i galatesi a continuare a migliorare questi risultati “virtuosi” nella raccolta differenziata dei rifiuti. La percentuale negli altri anni è anche aumentata, con un 80,62% nel 2022 e un 80,56% nel 2023 (dato aggiornato al 30 Settembre 2023).

“Ricordiamo, inoltre, che il Comune di Galati Mamertino è stato beneficiario di un ulteriore finanziamento (per un importo di 29.750 euro) nell’ambito del “Programma sperimentale Mangiaplastica”, di cui al Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 360 del 2 Settembre 2021 – dichiara il Sindaco Vincenzo Amadore -. Grazie a tale contributo, nei prossimi giorni doteremo la nostra comunità di un Eco-Compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume, favorendone il riciclo, che ci permetterà di accedere alla fascia più alta del contributo CONAI, previsto per tali imballaggi; verrà anche consentito, oltre all’indiscusso vantaggio in termini ambientali, anche la possibilità di incrementare il contributo a favore di una riduzione della TARI.

Di prossima apertura sarà il nostro Centro Comunale di Raccolta (nella foto). Il funzionamento del Centro, oggetto anch’esso di finanziamento, permetterà ai cittadini (e soprattutto alle nostre attività commerciali) di godere di un servizio ancora più efficiente. Il nostro Comune è stato recentemente beneficiario, infine, di un finanziamento per la videosorveglianza, che ha consentito l’installazione nel nostro territorio di telecamere di ultima generazione ad alta risoluzione. Tutto ciò, oltre ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, contrasterà sicuramente ogni forma di illegalità nel nostro territorio (anche nell’ambito dell’abbandono dei rifiuti). L’Amministrazione Comunale sta continuando a lavorare, insieme alla ditta incaricata, alla Polizia Municipale e ai dipendenti comunali, per rendere un servizio sempre più efficace. Un ringraziamento particolare va agli operatori della ditta L.T.S. Ambiente, per l’efficienza e la qualità del servizio prestato”.