Sorride al Licata la sfida del “Saraceno” di Ravanusa valida per la sesta giornata del campionato di Serie D, girone I.

La Nuova Igea Virtus esce sconfitta per 2-0. Le reti che hanno deciso il match sono state messe a segno da Giannone e, nelle battute finali, da Vari.

Un primo tempo molto equilibrato con la difesa barcellonese che mai appare davvero in difficoltà. Il risultato cambia nella ripresa con Giannone che firma la rete del vantaggio gialloblù. Adesso il Licata gioca in maniera più spigliata e riesce anche a raggiungere la rete del raddoppio in pieno recupero con Federico Vari che ribatte in rete dopo un calcio di rigore sbagliato. FOTO: Frame da pagina Facebook Nuova Igea Virtus