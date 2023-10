È di 4 medaglie di bronzo l’ottimo bottino realizzato dalla società barcellonese diretta dai maestri Giuseppe e Fabio Sottile.

Nella categoria senior 58kg, Giuseppe Foti, punta di diamante della squadra, nonostante l’infortunio alla mano destra verificatosi la scorsa settimana a Belgrado, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo che gli vale altri importantissimi punti nel ranking mondiale.

Il campione italiano in carica supera dapprima l’atleta albanese Klaus Demirxhiu e successivamente, ai quarti, l’ostico nazionale tedesco, Abdel Khaled (14’ al mondo nella categoria 54kg), per poi ritrovarsi nuovamente davanti (ancora in semifinale come a Belgrado), il temibilissimo nazionale greco Dionysios Rapsomanikis.

Foti questa volta però è l’atleta da battere, per tale ragione ne viene fuori un incontro molto tattico, con un primo round che si conclude 3-3 e che viene assegnato all’avversario per vantaggio, ed un secondo round deciso negli ultimi due centesimi di secondo con un audace e spettacolare, quanto fortunoso, calcio girato al viso quando il risultato sembrava saldamente in mano all’atleta barcellonese per 4-1.

Nella categoria Cadetti il giovanissimo Nino Perroni, alla sua seconda esperienza internazionale, conquista la medaglia di bronzo vincendo il primo incontro, perdendo in semifinale al terzo round di un solo punto contro l’espertissimo atleta bulgaro, forse pagando pegno alla sua eccessiva stravaganza nella gestione dell’incontro.

Bronzo anche per l’atleta della nazionale Cadetti Clio Sottile e per l’atleta junior Alex Cassata, i quali non sono riusciti ad esprimersi al massimo delle loro possibilità, mancando così, per un soffio e con qualche rammarico, la finale.

Per quanto riguarda gli altri juniores, buona la prestazione di Joseph Barresi, alla sua prima esperienza internazionale. Alquanto sotto tono, per motivi diversi, invece, le prestazioni di Simone Chiofalo, Massimo Magazù e Antonino Perroni, i quali hanno pagato pesantemente il fatto di non essere riusciti ad entrare nelle proprie categorie di peso.

Il commento del Maestro Sottile: “Nel complesso è un ottimo risultato, anche se, in tutta onestà, sul piano individuale ci aspettavamo di più da parte di alcuni atleti che hanno già dimostrato il loro valore e la loro capacità agonistica. Ci conforta il fatto che siamo riusciti a portare ben otto atleti in una così importante competizione internazionale. Dispiace constatare la totale assenza delle istituzioni cittadine, da alcuni anni completamente indifferenti ai pur considerevoli risultati ottenuti dagli sport cosiddetti “minori” e, soprattutto, agli enormi sacrifici delle società sportive.”