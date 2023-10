Tempi duri per gli automobilisti di Messina che, a cominciare dal prossimo lunedì, dovranno barcamenarsi con l’apertura di nuovi cantieri nelle principali strade cittadine.

Per venti giorni saranno interessate da lavori per il rifacimento dell’asfalto quattro arterie della città: via Celi, viale della Libertà, viale Boccetta e via La Farina. I lavori prevedono la posa di asfalto fonoassorbente e drenante per ridurre la rumorosità dei transiti dei mezzi e per facilitare l’assorbimento della pioggia.

Ad annunciare l’avvio di questa nuova fase è stato il sindaco Federico Basile affiancato dal direttore generale Salvo Puccio e dall’assessore Salvatore Mondello. Pe ridurre al minimo i disagi sul viale Boccetta il cantiere sarà aperto di notte, mentre in tutti gli altri tratti si dovrà lavorare di giorno ma a corsia ridotta quindi senza chiudere al traffico.

In vista dei naturali disagi che si creeranno, lo stesso primo cittadino ha invitato gli automobilisti ad avere pazienza comprendendo i sacrifici a cui andranno incontro. “La raccomandazione, visto che abbiamo tanti autobus a disposizione, è quella di lasciare l’auto e utilizzare quanto più è possibile il mezzo pubblico”.