È stato condannato anno e sei mesi un ginecologo che era accusato di avere fatto nascere un bimbo che ha riportato dei problemi di salute perché rimasto troppo tempo nell’utero durante le fasi del parto.

A deciderlo è stato il giudice monocratico di Messina ,Monica Marino, che ha invece assolti il ginecologo di fiducia della madre e l’ostetrica. I fatti risalgono al 3 febbraio 2017, quando la puerpera, alla quarantunesima settimana di gravidanza, ruppe le acque e corse in ospedale per partorire. Come stabilito nel corso del processo, il bimbo venne alla luce dopo le 17 con un parto naturale, ma riportò sindrome ipertonica, encefalopatia ed ischemia perché rimase troppo nell’utero.

Nel corso del processo è stato evidenziato che, già nel tracciato delle 16, era stata rilevata la sofferenza fetale, ma non venne disposto il parto cesareo. Secondo i consulenti della Procura, inoltre, il feto avrebbe dovuto essere monitorato prima come previsto dalla normale procedura e in tal modo i problemi del piccolo sarebbero potuti essere evidenziati prima e quindi avrebbero consentito un tempestivo parto cesareo, evitando le lesioni al bambino.

Francesco è salvo ma porta ancora i segni del parto travagliato della madre. Il ginecologo è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 30mila euro alla famiglia del bambino che oggi ha 6 anni.