Prenderà il via sabato 7 ottobre “Ittica”, il festival per la valorizzazione del patrimonio ittico siciliano a Capo d’Orlando.

l Festival si aprirà con il Workshop “Custode del mare per un giorno” presso la Stazione Marittina di Capo d’Orlando Marina, alla rotonda.

Si tratta di un’esperienza immersiva in una “giornata tipo” del pescatore, principale custode del mare, dove verranno mostrate le tradizionali barchette e gli strumenti tipici dell’attività alieutica dei pescatori (il “cianciolo”, la “lampara”, la “brogna”, ecc.) e spiegate le varie tecniche di pesca utilizzate.

Non mancherà un approfondimento sui fondali ed una parte volta ad insegnare a conoscere e riconoscere le specie ittiche tipiche locali, incluse quelle appartenenti alle specie “neglette”, grazie alle proprietà organolettiche e nutritive che le contraddistinguono, nonché sull’antica tradizione gastronomica familiare marinara e di “bordo”.

A seguire “Ìtti Talk”: convegno di approfondimento presieduto da un panel di esperti del settore di alto profilo, volto a creare un momento di prezioso confronto con la cittadinanza, mettendo in evidenza le criticità, le sfide inedite e le nuove opportunità che si profilano all’orizzonte per rilanciare il comparto ittico locale e siciliano.

Subito dopo “Ìtti food” dove i ristoratori orlandini proporranno gustose specialità a base di pesce, con un menù speciale interamente dedicato a Ìttica.

E poi ancora lo Show Cooking e degustazione dello Chef Domenico Perna.

Siciliano doc, under 30 e con un percorso lavorativo alle spalle già di tutto rispetto che lo ha portato da Londra a Positano, da Ginevra a Lugano e in due ristoranti stellati siciliani, lo Chef Domenico Perna ci guiderà in un’esperienza di alta gastronomia, cimentandosi nella preparazione di un piatto innovativo partendo da ingredienti locali.

È prevista anche una degustazione a sorpresa.

La zona dello street food sarà animata dal ritmo contagioso del dj orlandino Fefè e dalla sfilata itinerante del Gruppo Folkloristico di Naso.