La cittadina di Furci Siculo è ancora sconvolta dall’efferato omicidio di Giuseppe Catania, l’ex poliziotto di 63 anni freddato sul lungomare lunedì sera da Gaetano Nucifora, 57 anni, operaio edile con un passato di commerciante da giovane.

FURIA OMICIDA

Alla base della furia omicida del 57enne ci sarebbe una vicenda che riguarda la sfera privata della quale sarebbe venuto a conoscenza soltanto la sera prima della tragedia. Ai Carabinieri e al magistrato Roberta La Speme, tra le lacrime e rabbia e disperazione, Gaetano Nucifora ha raccontato le varie fasi del gravissimo fatto di sangue: da quando ha appreso l’elemento che ha scatenato la sua rabbia incontrollata fino all’esecuzione di quello che era il padrino di cresima di uno dei suoi figli e il suo testimone di nozze. Fino alla fasi successive prima di costituirsi alla Caserma dei Carabinieri di Roccalumera. Adesso il 57enne si trova in carcere a Messina con l’accusa di omicidio volontario, in attesa della convalida da parte del Gip.

CORDOGLIO E VICINANZA DA TUTTA LA COMUNITÀ

Da quella tragica serata, la famiglia della vittima sta ricevendo la vicinanza dell’intera comunità che non smette di ricordare le qualità di quello che viene definito “l’amico di tutti”.

“Il dolore è troppo forte per esprimere ciò che sento. Ciao grande Pippo”, ha scritto semplicemente il sindaco Matteo Francilia che si trovava all’estero e ha anticipato il suo rientro dopo avere appreso della tragedia.

Anche sulla pagina istituzionale del Comune di Furci è apparso un sentito messaggio di cordoglio: “L’Amministrazione Comunale di Furci Siculo, incredula e sgomenta, certa di interpretare i sentimenti dell’intera comunità, abbraccia la famiglia Catania in questo momento di enorme tristezza. Che il buon Dio accolga il caro Pippo nella sua immensa gloria e dia ai suoi cari la forza e il coraggio di vivere senza di lui”.

E poi c’è il lungo post di cordoglio del Calcio Furci, di cui Pippo Catania era dirigente: “Caro Pippo, abbiamo sempre considerato la nostra società sportiva una “Famiglia” e tu ne eri una colonna portante. Una persona che sapeva stare in gruppo e che faceva gruppo. Sempre una parola di incoraggiamento per i nostri ragazzi e un sorriso travolgente. Anche nei momenti più tesi sapevi stemperare la situazione con una semplice battuta e rimettevi tutti di buon umore. Ciao Pippo ci mancheranno le riunioni con te e le serate goliardiche delle mangiate. Di una cosa siamo certi, con la tua assenza non sarà più come prima. Tutta la Asd Calcio Furci si stringe attorno al dolore della famiglia Catania in questo momento così difficile”.

Un pensiero anche dalla Pro Loco Furci Siculo: “Ancora increduli per ciò che è accaduto, la Pro Loco di Furci Siculo si stringe al dolore della famiglia Catania per l’improvvisa perdita del Caro amico Pippo”.