Dopo Acquedolci anche Sant’Agata di Militello. Il 10eLotto continua a sorridere alla provincia di Messina e, nello specifico, all’area dei Nebrodi.

Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Sant’Agata di Militello è stato messo a segno un 9 da 20 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 33 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,87 miliardi di euro in questo 2023.