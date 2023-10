Si sono aperte ufficialmente le iscrizioni al servizio integrativo per l’infanzia “Spazio Gioco per bambini“, che riguarderà 10 minori di età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni, residenti nel Comune di Longi, e che si svolgerà dalle ore 8:30 alle 12:30 presso i locali della Scuola dell’infanzia.

La decorrenza del servizio sarà fino al mese di Luglio 2024, con interruzioni per le festività. La quota di compartecipazione sarà determinata, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge del 1983, e dovrà essere versata mensilmente tramite PagoPa; i pagamenti si possono effettuare direttamente sul sito del Comune di Longi, o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP).

Per richiedere l’iscrizione al servizio “Spazio Gioco per bambini”, le famiglie interessate devono presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune longese. Le istanze dovranno essere esibite su un apposito modulo (reperibile all’Ufficio URP o scaricabile nella home page dell’ente comunale) dal compimento dei 12 mesi del bambino, all’Ufficio Protocollo dell’ente o trasmesse via mail all’indirizzo protocollo@comunelongi.it. Alla domanda dovranno essere allegate: una copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore richiedente, e una copia del codice fiscale del bambino.