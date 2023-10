Si sono aperte le adesioni per espositori e spingitori, in vista della XIV edizione del Palio di San Martino – Corsa delle Botti, che si svolgerà Sabato 11 e Domenica 12 Novembre nel Comune di Castell’Umberto.

L’evento si tiene sempre il fine settimana più vicino all’11 Novembre, il giorno dedicato al Santo di Tours, San Martino, che unisce la liturgia cristiana alla tradizione rurale; l’obiettivo della manifestazione sarà quello di dare massima visibilità ai tanti prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato nebroideo.

“Sarà un’occasione per soggiornare, visitare e conoscere le bellezze artistiche e naturalistiche, e gustare i vari prodotti culinari che il nostro territorio generosamente offre – dichiarano gli amministratori -. Si garantirà per due giorni un vitale incoming di turisti, provenienti non solo dal comprensorio dei Nebrodi, ma anche dal resto dell’isola. Numerosi e vari saranno i momenti di intrattenimento, con musica e artisti di vario genere, per una Festa che coinvolge tutto il pubblico. Il momento più interessante della manifestazione sarà naturalmente la Corsa delle Botti, che avrà luogo Domenica 12 Novembre, durante la quale squadre provenienti da tutta Italia si affrontano in una gara adrenalinica e goliardica, sia per i partecipanti che per il pubblico”.