Ha firmato il contratto Tindaro Lembo, il nuovo operaio del Comune assunto con scorrimento di graduatoria dal concorso espletato un anno fa e in base al quale erano stati già contrattualizzati lo scorso gennaio Giuseppe Granata e Domenico Giuffrè.

Dal 2017 ad oggi, al Comune di Gioiosa Marea sono andati in pensione ben 25 dipendenti comunali. A tutti loro il Sindaco rivolge “un caloroso ringraziamento per la professionalità, la competenza e l’impegno con cui hanno garantito il funzionamento della macchina amministrativa e l’erogazione regolare dei servizi ai cittadini. Inoltre – prosegue il Sindaco – un pensiero commosso va a coloro che non sono più tra noi.

A questa notevole diminuzione del personale abbiamo cercato comunque di porre rimedio: sono stati espletati i concorsi per due posti di operai, è stato assunto un istruttore direttivo, sono state effettuate le procedure per le progressioni verticali e orizzontali e si è definita la ricontrattualizzazione di alcune unità da 24 a 30 ore.

L’intenzione dell’Amministrazione – conclude il Sindaco La Galia – è quella di continuare a valorizzare il personale comunale assecondando competenze e professionalità per garantire i servizi e svolgere un compito essenziale per la comunità gioiosana”.