Come già anticipato ieri sera la tanto attesa seduta consiliare per l’approvazione del conto consuntivo è stata rinviata al prossimo 11 ottobre.

Sulla questione interviene il gruppo “CambiAmo Capo” che, per voce del capogruppo Renato Mangano, ha appoggiato la proposta della maggioranza di rinviare il consiglio comunale.

“Nulla di fatto ieri, in un’aula consiliare paladina che forse per la prima volta è sembrata degna della sua intitolazione ai giudici Falcone e Borsellino” scrivono mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio.

“L’appuntamento in Aula per l’approvazione del Rendiconto 2022 è stato rinviato al prossimo 11 ottobre alle ore 19, che avverrà sempre sotto l’occhio vigile del Commissario ad acta, dott.ssa D’Amato Filippa, atteso che i termini previsti dalla normativa vigente sono ampiamente scaduti, come lo sono anche i termini per l’approvazione del Previsionale 2023/2025”.

La minoranza sottolinea che “I consiglieri presenti della maggioranza hanno incrociato le braccia e con un pizzico d’indignazione insieme ai colleghi di minoranza hanno implicitamente espresso dubbi e perplessità sulla sostenibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale che a tutt’ oggi è ancora sotto la lente d’ingrandimento del Ministero e della Corte dei Conti per i giudizi di merito”.

“E’ parso che il gruppo consiliare di maggioranza in appoggio all’Amministrazione Ingrillì inizi a prendere coraggio rifiutandosi di votare a scatola chiusa una proposta su cui il Collegio dei Revisori aveva chiesto, insistentemente, ulteriori chiarimenti agli uffici economico finanziario, amministrativo e contenzioso”.

Secondo i consiglieri di minoranza “Il certosino lavoro dell’opposizione, con la nota Operazione Verità, certificato dai reiterati rilievi del Collegio dei Revisori dei conti e dalle contestuali proposte, ha fatto maturare nell’ intero Consiglio comunale l’ esigenza di esprimersi con scienza e coscienza, aggirando il tentativo degli uffici di fare apparire in ordine i conti dell’ Ente Paladino”.

L’opposizione conclude affermando che “Difficilmente, quindi, si tornerà a votare su atti non congrui e irrispettosi dei principi contabili generali degli Enti Locali. Ogni Consigliere sarà chiamato a compiere atti di responsabilità personale per non incorrere nei rigori della legge” .