Un’interrogazione presentata all’attenzione del Sindaco Mancuso e alla Presidente del Consiglio Brancatelli per chiedere lumi circa la situazione del percorso alternativo per accedere alle contrade Cavaretta e Calarco sul territorio di Sant’Agata di Militello.

A presentarla, chiedendo risposta orale nella prossima seduta del civico consesso, i Consiglieri Comunali di opposizione Giuseppe Puleo, Paolo Starvaggi, Francesca Alascia e Lina Caruso.

Il 20 luglio 2021 il consiglio comunale – si legge- ha votato favorevolmente una petizione proposta dai cittadini di C/da Cavaretta e Calarco, denominata “percorso alternativo di accesso alle C/de Cavaretta e Calarco” e l’Amministrazione Comunale, in sede di discussione della petizione, “si è impegnata a realizzare il percorso alternativo”, garantendo “impegno massimo” e prospettando “la creazione di un percorso che preveda un giro più ampio, espropriando alcuni terreni”. Iniziativa che – precisa ancora il gruppo di opposizione – sarebbe stata promessa e ribadita in campagna elettorale.

“Si precisa – proseguono i quattro consiglieri – che giornalmente i residenti delle contrade in questione subiscono notevoli disagi , costretti a percorrere l’unica strada di accesso esistente, che viene attraversata non soltanto da numerose vetture , ma anche da mezzi pesanti, rendendo il percorso ulteriormente pericoloso per l’ incolumità dei cittadini”.

Per quante ragioni e considerando che il percorso alternativo “rappresenta l’unica soluzione che permetta ai residenti di raggiungere le proprie case in pochi minuti senza subire disagi e non correre rischi, specie nelle ore notturne”, i consiglieri hanno interrogato il Sindaco per sapere quali atti siano stati posti in essere dalla Giunta, se sia stato redatto un progetto esecutivo del percorso alternativo, se non si ritenga opportuno inserire le risorse economiche nel prossimo bilancio comunale per realizzare l’arteria alternativa. FOTO: ARCHIVIO