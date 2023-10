La Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo ha presentato due promettenti atleti che faranno parte della squadra in questa stagione sportiva 2023/2024 della formazione che affronterà la Serie C Unica. Questi giovani talenti sono Boris Vukobrat e Mattia Miraglia.

Vukobrat, una talentuosa ala-piccola alta 1.98 metri, originario di Banja Luka, Bosnia Erzegovina, ha iniziato a mostrare il suo talento nel mondo della pallacanestro italiana fin da giovane, facendo il suo debutto nel campionato U16 Eccellenza con la maglia della NPC Rieti. Da quel momento in poi, Boris ha accumulato esperienza nei massimi campionati giovanili nazionali, rappresentando Next Step Rapallo e ottenendo il riconoscimento di far parte della formazione titolare nella Serie C Gold, difendendo i colori della prestigiosa Cestistica Ostuni. Questa esperienza gli ha valso l’opportunità di giocare nella Serie B con la DelFes Avellino nella stagione 22/23.

Mattia Miraglia è cresciuto in una famiglia legata alla pallacanestro, con entrambi i genitori che erano giocatori e ora sono allenatori. Questo sport è sempre stato una parte importante della sua vita sin da giovane. Dopo aver giocato nel mini basket e aver raggiunto le Finali Nazionali Under 14 a Cagliari, Mattia si è trasferito a Maddaloni. Con l’Uniobasket, ha raggiunto la Finale Interzona Under 15 Eccellenza e, nei due anni successivi, ha continuato il suo percorso verso le Finali Nazionali, pur affrontando sfide legate al Covid. Sorprendentemente, Mattia ha fatto il suo esordio in Serie C a soli 14 anni mentre era a Maddaloni.

Nel 2021, ha fatto il suo passaggio alla Juvecaserta, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C Silver. Successivamente, ha giocato in Serie C Gold e Serie B. Nell’ultima stagione, ha partecipato al campionato di Serie C Silver con la Virtus 04 Curti, ottenendo una media di 14.1 punti a partita.

La Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo è entusiasta di accogliere Boris Vukobrat e Mattia Miraglia nella squadra e attende con impazienza la loro contribuzione a questa nuova stagione