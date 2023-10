È appena giunta al termine la prima edizione dell’evento “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori”, un’iniziativa ambiziosa che ha visto la collaborazione tra i comuni di “Terre dei Lancia, Brolo e Ficarra”. Questa manifestazione, che ha unito tradizione e internazionalizzazione, ha catturato l’attenzione di locali e stranieri, dimostrando che l’unità e la collaborazione sono la chiave per il successo, superando il campanilismo tra comuni.

Celebrando le Eccellenze Enogastronomiche della Sicilia

“Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” ha rappresentato molto di più di una semplice celebrazione delle eccellenze enogastronomiche della Sicilia. Questo evento unico nel suo genere, e sta qui l’innovazione, ha offerto due serate indimenticabili in cui anche la musica è stata intesa come cultura popolare; le tradizioni gastronomiche sono state valorizzate e i prodotti locali a kmzero sono stati messi in primo piano. I produttori locali, pronti a sfidarsi sui nuovi mercati, hanno trovato un alleato nei buyers, determinati a investire nei loro prodotti. Inoltre, la “politica” ha dimostrato di credere in questo progetto, investendo risorse e supportando l’iniziativa.

Unione di Comuni, Unione di Tradizioni

L’evento ha unito ancor più i comuni di Brolo e Ficarra, che sono stati storicamente vicini per quanto riguarda la storia, la religiosità e le tradizioni. L’obiettivo principale di “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” è stato quello di far conoscere al pubblico internazionale, favorendone la commercializzazione, le eccellenze enogastronomiche di queste terre. Questo progetto ha sottolineato l’importanza dell’unione tra territori, dimostrando che quando ci si unisce per un obiettivo comune, si può raggiungere l’eccellenza.

Il Sostegno delle Istituzioni

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio dall’assessorato regionale dell’agricoltura, dimostrando il sostegno delle istituzioni locali. L’assessore Luca Sammartino, che ha partecipato all’inaugurazione a Brolo, ha sottolineato l’importanza di progetti come questo nel rilancio dell’economia, della produttività e del lavoro nelle comunità locali. E poi l’ampia presenza dei sindaci del territorio ha dimostrato che questa è una strada da seguire e da percorrere insieme.

Le Eccellenze in Mostra

I comuni di Brolo e Ficarra hanno deciso di presentare insieme le loro eccellenze agricole e agroalimentari. A Ficarra, l’olio extravergine d’oliva minuta è stato il protagonista indiscusso insieme agli agrumi, prodotti rinomati della regione. Questo olio proviene da una cultivar antica e rara che cresce sui monti Nebrodi, producendo un olio dal sapore fruttato e delicato. Durante l’evento, è stata offerta l’opportunità di degustare conserve, marmellate e liquori a base di agrumi, miele, salumi e molto altro, tutti rigorosamente prodotti con materie prime non trattate.

A Brolo, l’attenzione è stata rivolta non solo agli agrumi ma anche ai dolci e ai salumi con la degustazione anche del “mandorlimo” il nuovo dolce locale che ha ricevuto nei mesi passati il riconoscimento del Deco. Questa località vanta aziende agricole che lavorano in modo biologico e seguono antiche tradizioni nella produzione di cibo di alta qualità. L’evento è stato l’occasione perfetta per queste aziende di far conoscere i propri prodotti non solo ai visitatori locali ma anche a un pubblico internazionale.

Momenti di Incontro e Confronto

Entrambe le giornate dell’evento hanno offerto momenti di incontro e confronto tra produttori e importatori nazionali e internazionali. Inoltre, sono stati organizzati workshop per discutere sfide come il cambiamento climatico e per condividere conoscenze agronomiche. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di gustare i sapori autentici della Sicilia, dalla pasta di mandorla ai gelati tradizionali. Importante il ruolo dell’Istituto Alberghiero protagonista dello show cooking insieme allo chef Tindaro Ricciardo di Borgo Muraudo.

Musica e Intrattenimento

Per rendere le serate ancora più speciali, l’evento ha ospitato artisti locali. A Brolo, il cantautore Turè Muschio e la sua band hanno allietato il pubblico, mentre a Ficarra, Antonio Smiriglia ha presentato i suoi ultimi brani con un affiatato gruppo. Qui la serata è stata aperta dalla voce di Aura Mannelli, aggiungendo un tocco di magia all’atmosfera già incantevole.

In conclusione, “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” ha dimostrato che la collaborazione tra comuni, la valorizzazione delle tradizioni locali e l’apertura verso il mercato internazionale possono portare al successo.

Questo evento ha celebrato le eccellenze enogastronomiche della Sicilia, dimostrando che l’isola è davvero “la terra dei Sapori”. Con il sostegno delle istituzioni e l’impegno dei produttori locali, il futuro sembra promettente per questa iniziativa, che si prevede avrà un impatto duraturo sulla regione.