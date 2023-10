La dirigenza della Polisportiva Mirto ha convocato l’Assemblea dei soci, fissandola per Venerdì 13 Ottobre alle ore 20:00, per definire la stagione calcistica 2023/2024 in vista dell’inizio del prossimo Campionato di Terza Categoria.

L’incontro si svolgerà presso la Sala Consiliare di Mirto e la seconda convocazione è prevista alle ore 21:00, in mancanza del numero legale nella prima convocazione. Saranno discussi tre punti all’ordine del giorno: l’organizzazione del Campionato 2023/2024, le elezioni e ampliamento del direttivo, varie ed eventuali.

I soci con diritto di voto, qualora fossero impossibilitati a partecipare alla riunione, potranno delegare un socio di loro fiducia; anche i tesserati della Polisportiva Mirto possono prendere parte all’Assemblea in quanto soci, ma in riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, non avranno diritto al voto.

Intanto la compagine del Mirto (nella foto) sta proseguendo gli allenamenti, affinando la preparazione atletica e disputando diverse amichevoli. Sabato 30 Settembre si è giocata una partitella in famiglia, mentre lo scorso Giovedì il Mirto ha pareggiato 3-3 un’amichevole contro la Fitalese, formazione che sta disputando il Campionato di Seconda Categoria Girone C.