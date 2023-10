L’OdV “Le Mamme di Peter Pan” con sede legale a Villafranca Tirrena, opera da anni nell’ambito del sostegno alla genitorialità.

In occasione del Bando Comunale di “Democrazia partecipata”, ha presentato un progetto denominato “PRIMO SOCCORSO: MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE”.

I cittadini di Villafranca Tirrena hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa, peraltro tante volte richiesta dai genitori che, ormai da anni, seguono gli interessanti eventi dell’OdV Le Mamme di Peter Pan, facendo in modo che il progetto si classificasse tra i più votati.

Obiettivo del corso è quello di facilitare i partecipanti all’apprendimento delle principali manovre salvavita – manovre di disostruzione delle vie aeree e/o rianimazione polmonare – a beneficio dei neonati e dei bambini in famiglia e, in ogni contesto sociale, per offrire ai cittadini la possibilità di acquisire informazioni e competenze utili al soccorso pediatrico in caso di eventi avversi.

Il progetto si articola in tre incontri destinati alle famiglie, agli insegnanti a chi opera in genere a contatto con i bambini e a tutti.

Gli incontri si terranno nelle date del 29 ottobre 2023, 12 novembre 2023 e del 17 dicembre 2023, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena.

Il corso sarà tenuto dai volontari della Croce Rossa Italiana- Comitato di Messina.

Ogni incontro potrà ospitare un numero medio di 20 partecipanti, in modo da consentire a circa 60 cittadini di fruire gratuitamente di questa esperienza.

Per partecipare è sufficiente mandare un messaggio whattsapp al 3497772680 oppure una e-mail a lemammepp@gmail.com