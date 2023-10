Prenderanno il via Giovedì 5 Ottobre, con l’inaugurazione dell’anno scolastico della Scuola dell’infanzia e della prima, seconda e terza classe della Scuola primaria, i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario, Patrona del Comune di Capri Leone.

La Festa di Maria SS. del Rosario sarà caratterizzata da momenti di fede, convivialità e divertimento; oltre ai riti liturgici, che culmineranno con la solenne processione del simulacro della Madonna, in programma Domenica 8 Ottobre dalle ore 16:00, sono in calendario le inaugurazioni degli anni scolastici per gli studenti e varie manifestazioni collaterali, tra spettacoli musicali e cabaret.

Venerdì 6 Ottobre si terrà l’inaugurazione del nuovo anno per le classi quarta e quinta della Scuola primaria, con la Santa Messa, la Via Crucis e la preghiera per le vocazioni sacerdotali, mentre Sabato 7 Ottobre sarà la volta dell’apertura dell’anno scolastico per la Scuola media, con la Santa Messa alle ore 11:00 presieduta da Sua Eccellenza, Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti. Alle 12:00 sarà eseguita la supplica e, nel pomeriggio, alle ore 17.30 si svolgerà l’inaugurazione della Bacheca “Storia del Santuario Maria SS. del Tindari”; alle 19:00, invece, avrà inizio la fiaccolata in onore della Beata Vergine Maria del Rosario, per le vie del paese, con il passaggio in Via Nazionale lato Messina, Via Fiume e il rientro in Chiesa.

Domenica 8 Ottobre alle 11:00 sarà celebrata la Santa Messa e alle ore 16:00 partirà la processione della statua della Beata Vergine, seguita dalla celebrazione di un’altra Messa e dai giochi pirotecnici. I riti sacri saranno accompagnati da manifestazioni collaterali; Venerdì 6 Ottobre ci sarà lo spettacolo musicale dei “Solling Swing Orchestra”, Sabato 7 Ottobre si esibirà in concerto la band “Camurria”, mentre Domenica 8 Ottobre si terranno lo spettacolo musicale con Marcello Macaione e il cabaret con Tony Carbone.