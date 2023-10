Ai blocchi di partenza la stagione sportiva 2023/2024 della Saracena Volley che si presenta al via di un nuovo anno agonistico con alcune importanti novità, sia per ciò che riguarda l’assetto societario che le giocatrici e anche per la location. Infatti, da quest’anno la squadra messinese disputerà gli incontri in casa presso il palasport Tino e Renzo Serranò di Patti.

Il sodalizio sportivo che affronterà il campionato di serie B2, sarà formato prevalentemente da giovanissime, ma con il supporto di qualche atleta veterana che darà il giusto contributo al gruppo.

La società, quest’anno si è allargata con nuovi soci che hanno deciso di sposare il progetto Saracena Volley e che sicuramente regalerà delle grandi gioie e forti emozioni ai tifosi.

Alla guida tecnica per il secondo anno consecutivo, sarà Domenico Fazio che a margine dell’allenamento congiunto con il Catania Volley e il Milazzo Volley, ha fatto il punto della situazione.

Sabato 7, al Palaserranò di Case Nuove Russo, alle 18,00 andrà in scena l’esordio stagionale contro il Volley Reghion RC.