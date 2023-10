Dall’1 ottobre ha preso il via la spesa tricolore con il trimestre anti inflazione. Prezzi più bassi che non aumenteranno nei prossimi tre mesi, fino al 31 dicembre.

Lo scorso 28 settembre, a Palazzo Chigi, è stato infatti firmato il patto per un “paniere” calmierato al quale hanno dato la loro adesione oltre 23mila punti vendita in tutta Italia, in attesa che altri si uniscano. Prezzi calmierati su una serie di prodotti di prima necessità, per l’infanzia e di largo consumo.

L’obiettivo di questa iniziativa da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è quella di “tutelare il potere d’acquisto di cittadini e famiglie”.

Cliccando qui, l’elenco dei punti vendita aderenti in tutti i Comuni della provincia di Messina.