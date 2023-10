Si è costituito ieri sera presso la caserma dei Carabinieri di Roccalumera il 57enne commerciante Gaetano Nucifora.

Ha dichiarato di avere ucciso Giuseppe Catania, 63 anni, ex agente della Squadra Mobile di Messina, in pensione da circa tre anni. L’uomo è stato freddato in una zona centrale del lungomare di Furci Siculo, in direzione di Piazza Sacro Cuore, ieri sera con tre colpi di fucile esplosi da distanza ravvicinata. Nucifora ha spiegato che le ragioni dell’omicidio non riguardano quella che fu l’attività lavorativa di Catania, ma la sfera privata.

I due si conoscevano bene, al punto – secondo quanto si apprende – da uscire a caccia insieme. Ieri sera, sui luoghi del tragico fatto di sangue si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Taormina, agli ordini del capitano Giovanni Riacà. Sul posto anche il magistrato Roberta La Speme della Procura della Repubblica di Messina e il medico legale Elvira Ventura Spagnolo che ha eseguito l’ispezione medico legale. La Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri ha eseguito tutti i rilievi del caso.

Intanto sul Lungomare di Furci si riversavano tanti amici, conoscenti e parenti di Giuseppe Catania, molto conosciuto e benvoluto. La comunità di Furci Siculo è letteralmente scossa da questo gravissimo fatto di sangue. La salma dell’ex poliziotto è stata trasferita ieri sera all’obitorio dell’Ospedale Papardo di Messina.