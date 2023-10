Il ritmo coinvolgente della musica tradizionale srikankese ha fatto da colonna sonora di un’importante momento di condivisione ed integrazione che si è tenuto ieri sera nell’arena del Giardino Corallo grazie all’organizzazione dell’Anolf Cisl in collaborazione con la Cisl Messina.

Insieme, italiani e stranieri, hanno trascorso una serata di divertimento e apertura a nuove culture. “La musica – sottolineano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e il presidente di Anolf Messina Yohannes Gebrehiwot – rappresenta un anello fondamentale tramite cui realizzare un dialogo tra popolazioni e permette di comunicare in maniera diretta e semplice per arrivare al cuore di tutti. L’iniziativa si inserisce nel lavoro che il sindacato sta portando avanti ormai da diversi anni per l’integrazione e la cultura dell’accoglienza nella nostra città”.

Ad esibirsi è stato il gruppo Siyathra, band storica della comunità cingalese che suona dall’inizio della presenza silankese a Messina.

Il gruppo ha portato sul palco, facendo rivivere dal vivo ala Comunità, momenti di musica leggera importanti a loro conosciuti interpretando canzoni famose di cui un popolo lavoratore, come quello silankese che vive in Italia da tanti anni, prova nostalgia.

“È stato un momento di interazione e socializzazione importante – continuano Alibrandi e Gebrehiwot – totalmente gratuito e aperto, oltre che alla Comunità srilankese della provincia di Messina e di quelle limitrofe”.

Alcune canzoni sono state cantate da persone della comunità stessa, dilettanti, proprio per dare al possibilità a chi voleva esibirsi di essere protagonisti.