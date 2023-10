Si svolgerà a partire da domani e fino a giovedì 5 la tradizionale tre giorni dedicata al “Battesimo del mare” per le prime classi dell’Istituto Tecnico Nautico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” di Messina.

La location scelta per la tradizionale kermesse marinara sarà la Rimessa a mare della scuola sita in viale della Libertà (di fronte all’ex ospedale Margherita). Parteciperanno alla manifestazione tutti gli allievi delle prime classi dell’istituto nautico che, sotto la supervisione dei docenti di Educazione Fisica e di Attività marinaresche, si cimenteranno in vari giochi quali gare di corsa campestre, prove pratiche di voga, canottaggio e lezione introduttive al mondo subacqueo sotto la supervisione dei tecnici del circolo Canottieri-Thalatta e dell’esperto Diving Center Aqua Element, dott. Giuseppe Pinci.

Al termine delle attività, a tutti i partecipanti alla manifestazione verranno consegnati gli “attestati di battesimo”.