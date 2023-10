Nella vita svolge l’attività di animatore turistico e privato. Cristiano Panebianco è una bomba esplosiva di simpatia e coinvolgimento che, normalmente trasmette nella sua professione.

Questa volta ha deciso di avventurarsi su un palco di interesse nazionale per far conoscere questo nuovo personaggio che ha chiamato “Crismania”.

Sin dal suo ingresso Cristiano ha suscitato la curiosità dei quattro giudici grazie alla sua innata verve divertente.

La sua esibizione si è basata sul canto con l’interpretazione di un brano inedito dal titolo “Un messaggio su WhatsApp” composta dal producer messinese Tanino Aloisi.

“La mia esibizione mira a coinvolgere e divertire il pubblico regalandogli un momento di allegria e spensieratezza dai problemi che purtroppo la vita offre. Il mio personaggio è molto colorito perché come ho detto in puntata incarna lo spirito della coloratissima Sicilia in festa” ci ha dichiarato Cristiano.

Frank Matano, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi lo hanno stroncato poco dopo l’inizio della sua esibizione. Il noto influencer Khaby Lame lo ha invece premiato per la simpatia.

Di fatto, comunque, Crismania ha raccolto l’applauso convinto del pubblico presente che si è, inevitabilmente, divertito.