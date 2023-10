La FPCGIL procede senza sosta nell’attività di proselitismo sul territorio Nebroideo.

Nell’Azienda Sanitaria a Sant’Agata di Militello un nuovo presidio con i due nuovi dirigenti: Alessandro Calanna e Marilena Matessi, nominati rispettivamente Segretario e Vice Segretaria Aziendale di Sant’Agata Militello e Naso.

“Dopo un periodo di interlocuzione intenso, abbiamo trovato la condivisione sui principi e sulle idee del nostro agire sindacale” comunicano il Segretario Generale Francesco Fucile ed il Segretario Provinciale con delega alla Sanità Pubblica e Privata Antonio Trino.

“Sono davvero contento che gli amici e colleghi Sandro e Marilena abbiano accettato di condividere con noi questo percorso/sfida”, continuano Fucile e Trino, “nella consapevolezza che la strada è ripida ed in salita, ma avendo la medesima visione e con rinnovato slancio siamo certi che i risultati non tarderanno ad arrivare”.

“Abbiamo accolto la sfida lanciata dal nostro amico e collega, oltre che nostro Presidente, e lo ringraziamo per la fiducia accordataci”, aggiungono i neo segretari Calanna e Matessi, “lavoreremo alacremente in sinergia con gli altri colleghi degli altri territori ed in sinergia con la Segreteria”.

“Questo accordo ci consolida in un territorio dove ci aspettano lunghe battaglie sindacali”, conclude il Segretario Generale Fucile, “e questo gruppo sarà da me adeguatamente supportato, come finora fatto con tutto il gruppo Sanità che gode di ottima salute e soprattutto della mia stima incondizionata. Alle new entry, alle quali do un caloroso abbraccio di benvenuto, auguro un buon lavoro, certo del valore aggiunto che apporteranno con la loro opera”.