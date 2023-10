Sono ore di angoscia e apprensione a Spadafora in attesa di notizie dal Policlinico Universitario di Messina. Un’intera comunità spera e prega per Maurizio, l’amico di tutti, una persona buona, simpatica, eccezionale.

Una persona molto conosciuta, stimata e apprezzata, come emerge dai tanti messaggi social della comunità spadaforese. Maurizio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. È stato travolto da un’auto mentre si trovava a ridosso del marciapiede del Lungomare di Spadafora, a chiacchierare, nel tratto compreso tra Piazza Macello e Via Cunettone Coperto.

Un’auto che pare abbia colpito prima altre vetture prima di travolgere l’uomo. Un attimo, uno schianto. L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento al Policlinico di Messina, dove adesso Maurizio si trova in prognosi riservata per la fratture e i traumi riportati. Attualmente è monitorato.

“Un Bravissimo ragazzo vittima di un assurdo incidente sul lungomare, Maurizio non mollare, Spadafora tifa per te”, si legge sul gruppo Sei di Spadafora se. “Maurizio, Spadafora è con te. Non mollare!”, scrive il sindaco Tania Venuto.

Spadafora prega per Maurizio. Affinché torni a illuminare le giornate di quanti lo conoscono con il suo sorriso, le sue battute, la sua semplice allegria. Forza Maurizio, Spadafora ti aspetta per riabbracciarti!