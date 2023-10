Una via del centro urbano di San Fratello porta ufficialmente il nome dell’ex presidente della Regione siciliana Vincenzo Leanza.

La cerimonia d’intitolazione sabato con la scopertura della targa che dedica, al politico di Cesarò, scomparso nel 2004 all’età di 71 anni, quella che era la via Milano, una delle strade principali nel cuore del centro urbano di San Fratello.

Presenti Anna Manasseri, vedova dell’on. Leanza ed originaria proprio di San Fratello, con il figlio Calogero Leanza, attuale deputato regionale, il sindaco del centro nebroideo Giuseppe Princiotta, con assessori e consiglieri, e l’ex primo cittadino Salvatore Sidoti Pinto, alla guida dell’esecutivo che lo scorso aprile deliberò l’intitolazione della strada.

Presenti alla cerimonia anche il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, i sindaci di Tortorici Carmelo Rizzo Nervo, e Cesarò, Katia Ceraldi, il commissario del Parco dei Nebrodi Giovanni Cavallaro, le autorità civili e religiose.

“È un onore come sindaco ma soprattutto come sanfratellano aver voluto l’intitolazione al Presidente Vincenzo Leanza – ha detto il sindaco Princiotta -. San Fratello è orgogliosa di avere il suo nome in una delle sue vie”.