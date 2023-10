C’è un sottile filo della memoria che poi tanto sottile non è. Un filo che si snoda lungo quattordici infiniti anni di ricordi, emozioni, lacrime. Dolore. Profondo dolore. Quello di chi ha perso qualcuno di molto caro, quello di chi ha perso la casa, la quotidianità, l’essenza di quella vita di un tempo.

Ogni anno è un tuffo al cuore. A quel maledetto 1 ottobre che si è portato dietro sorrisi, esistenze, vita vissuta. Che ha lasciato cicatrici talmente profonde che ancora sanguinano. Una messa in sicurezza tanto invocata di fronte 37 nomi di 37 persone che in quella maledetta sera, in quella maledetta notte, persero la vita. Come dimenticare quella mattina successiva nel fango a documentare l’accaduto, a sentire pianti, urla, Disperazione.

Anche ieri, come ogni anno, quei 37 nomi sono stati scanditi uno a uno: Monica Balascuta, Carmela Maria Barbera, Santi Bellomo, Carmela Cacciola, Giuseppa Calogero, Concetta Cannistraci, Roberto Carullo, Luigi Costa, Ketty De Francesco, Elena De Luca, Francesco De Luca, Ilaria De Luca, Agnese Falgetano, Letterio Laganà, Maria Li Causi, Francesco Lonia, Lorenzo Lonia, Teresa Macina, Leo Maugeri, Christian Maugeri, Letterio Maugeri, Francesca Micali, Simone Neri, Carmela Olivieri, Katia Panarello, Santina Porcino, Maria Restuccia, Carmelo Ricciardello, Martino Scibilia, Bartolo Sciliberto, Maria Letizia Scionti, Salvatore Scionti, Alessandro Sturiale, Onofrio Sturiale, Giuseppe Tonante, Salvatore Zagami. Una di loro è ancora senza nome.

Silenzio e preghiera perché non si può far altro. Le istituzioni invece possono e devono fare, continuando a lavorare per la messa in sicurezza dei territori di fronte alla violenza di un meteo evidentemente mutato e di una terra fin troppo fragile di fronte ai fortunali. E Giampilieri oggi è stata protetta in tutta la sua estensione.

Nel ricordo di ieri pomeriggio nella chiesa di Giampilieri (alla Messa è seguita la deposizione di una corona d’alloro in piazza), la parola che maggiormente è stata pronunciata è stata speranza. Quel sentimento tenue e unico che è rinato a poco poco. Ha presenziato il Sindaco Federico Basile. Ha rappresentato Messina, un’intera città che non ha mai dimenticato e non potrà mai dimenticare. Come, del resto, non lo ha fatto nemmeno con il terremoto che la colpì quasi 115 anni fa.