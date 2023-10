Al via le iniziative solidali per il periodo di Natale. Tra queste, giunge alla terza edizione “Regala un giocattolo regala un sorriso”.

Organizzata per la prima volta dalla neonata Associazione Acapulco, anche quest’anno saranno previsti dei punti raccolta di giocattoli in tutta la provincia di Messina.

“Infatti, -spiegano dall’associazione – molte attività metteranno a disposizione un loro piccolo spazio per parcheggiare i doni per i bimbi, in attesa di essere consegnati.

Molte attività che hanno aderito lo scorso anno rinnoveranno l’impegno.

E noi siamo molto felici di questo perché abbiamo conosciuto persone fantastiche che si sono spese per questa iniziativa e non li ringrazieremo mai abbastanza per il risultato ottenuto l’anno scorso, circa 800 giocattoli donati ai bimbi ricoverati negli ospedali, centri di accoglienza e case famiglie. Ci farebbe piacere che quante più attività partecipassero all’iniziativa e per questo chiediamo a chiunque voglia collaborare di contattarci.”

In questa prima fase quindi l’associazione Acapulco è alla ricerca di altre associazioni che aderiscano al loro progetto solidale. Subito dopo invece si inizierà con la fase intensiva del progetto solidale, ovvero con la raccolta dei giocattoli.