Parte con una sconfitta nel campionato di Serie B Interregionale il Barcellona Basket 4.0 sconfitta a Sala Consilina per 90-72 nella prima giornata del campionato.

Non è dei più fortunati, quindi, l’esordio della matricola giallorossa che punta forte, con tante aspettative, a riportare la passione per la pallacanestro al Palalberti. In Campania ha prevalso la determinazione dei padroni di casa nel finale.

Gli altri match hanno visto, invece, l’Orlandina Basket superare gli Svincolati Milazzo in rimonta, vincendo di misura 60-58. Castanea perde sul campo della forte Sia Piazza Armerina che si impone per 89-81. Sconfitta interna per il Basket School Messina, battuto 66-71 da Ragusa. La Fortitudo Messina, invece, è stata sconfitta a Rende per 85-60.

Nell’anticipo, la Viola Reggio Calabria ha prevalso sul Cus Catania, vincendo in trasferta 75-94.

FOTO: basketbarcellona40.com